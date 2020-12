Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : vers un traitement du diabète et de l'obésité Cercle Finance • 04/12/2020 à 15:23









(CercleFinance.com) - Le danois Novo Nordisk a déclaré vendredi qu'il avait déposé son sémaglutide, un médicament contre le diabète, pour approbation aux États-Unis. La société a déclaré qu'un essai de stade avancé portant sur plus de 4500 adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avait entraîné une perte de poids de 15 à 18% pour les personnes traitées par le sémaglutide. Le sémaglutide pourrait donc s'utiliser en complément du régime alimentaire et de l'activité physique comme traitement des adultes souffrant déjà de comorbidité liée à leur poids. Le fabricant de médicaments danois a déclaré que le dépôt était accompagné d'un statut d'examen prioritaire, ce qui signifie que la FDA devra examiner le médicament dans les six mois.

