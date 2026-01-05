Novo Nordisk vendra la pilule Wegovy aux patients américains en auto-paiement à partir de 149 dollars par mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le danois Novo Nordisk

NOVOb.CO proposera ses pilules amaigrissantes Wegovy de 1,5 et 4 milligrammes à 149 dollars par mois aux patients qui paient eux-mêmes leur traitement aux Etats-Unis à partir du 5 janvier, a-t-il déclaré lundi.

À partir de la même date, elle proposera les doses les plus élevées de la pilule, de 9 et 25 milligrammes, à 299 dollars par mois, a indiqué l'entreprise sur son site web.

Le prix de la dose de 4 milligrammes passera à 199 dollars par mois à partir du 15 avril, a-t-elle précisé.

Le 22 décembre, la Food and Drug Administration américaine a approuvé la pilule, donnant à Novo Nordisk une longueur d'avance pour regagner le terrain perdu sur son rival Eli Lilly LLY.N .

Les pilules de semaglutide contiennent le même ingrédient actif que les produits injectables Wegovy et Ozempic, et seront vendues sous la marque Wegovy. Novo Nordisk vend déjà un semaglutide oral pour le diabète de type 2, Rybelsus.