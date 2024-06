Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: va dévoiler 34 résumés lors de l'ADA information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé qu'il présentera 34 résumés sur son portefeuille lors des 84e sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA), qui se tiendront du 21 au 24 juin 2024 à Orlando.



Parmi les présentations, des données supplémentaires de trois essais majeurs sur le semaglutide seront mises en avant.



Ces essais évaluent les avantages potentiels du semaglutide pour les personnes atteintes de diabète de type 2 et de maladie rénale chronique (FLOW), ainsi que pour les personnes obèses atteintes de maladies cardiovasculaires (SELECT et STEP HFpEF).



Stephen Gough, vice-président principal et directeur médical mondial de Novo Nordisk, a souligné l'importance de développer des médicaments qui traitent les multiples facettes des maladies cardiométaboliques interconnectées comme les maladies cardiovasculaires, la maladie rénale chronique, l'obésité et le diabète de type 2.



Les résumés seront publiés sur le site du journal Diabetes et les données des sessions seront disponibles après leur présentation.





