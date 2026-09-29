Novo Nordisk va acquérir une licence pour un médicament à base de GLP-1 auprès de la société chinoise Hengrui dans le cadre d'un accord de 2,6 milliards de dollars

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(Réécriture du premier paragraphe; ajout d’informations sur le marché de la perte de poids dans les paragraphes 2 à 4 et sur le développement et les accords concernant le GLP-1 en Chine dans les paragraphes 12 à 15)

Novo Nordisk NOVOb.CO versera jusqu’à 2,6 milliards de dollars à Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 600276.SS pour acquérir les droits d’un comprimé expérimental contre l’obésité, élargissant ainsi son portefeuille de produits grâce à un deuxième accord portant sur un traitement au GLP-1 conclu avec un partenaire chinois.

Cet accord aide Novo à consolider son activité dans le domaine de la perte de poids, alors qu’elle doit faire face à la concurrence de concurrents tels qu’Eli Lilly LLY.N et qu’elle sera confrontée à plusieurs expirations de brevets au cours de la prochaine décennie. Ses actions ont chuté de plus de 70 % par rapport à leurs plus hauts historiques face à la concurrence acharnée de Lilly, a rapporté Reuters au début du mois.

Les analystes s’attendent à ce que le marché de la perte de poids génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 100 milliards de dollars à l’échelle mondiale au cours de la prochaine décennie.

Novo se prépare à un marché dans lequel les comprimés joueront un rôle bien plus important, a déclaré Mike Doustdar, directeur général de Novo, à Reuters au début du mois .

Le HRS-1596 de Hengrui a été autorisé en Chine pour le lancement d’essais cliniques de phase I dans le cadre de la gestion du poids et du diabète de type 2.

Parmi les produits existants figurent Wegovy de Novo, un comprimé à prise unique quotidienne, et Foundayo de Lilly, également à prise unique quotidienne, qui appartiennent tous deux à la classe des médicaments GLP-1 imitant une hormone intestinale afin de réduire l’appétit et de réguler la glycémie chez les patients diabétiques.

Grâce à cet accord avec Novo, Hengrui pourra percevoir des paiements d'étapes liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars, auxquels s'ajoute un paiement initial de 300 millions de dollars, a indiqué mardi le laboratoire pharmaceutique chinois dans un communiqué adressé à la Bourse de Hong Kong.

Novo obtiendra les droits de développement, de fabrication et de commercialisation du HRS-1596 en dehors de Taïwan, de Macao, de Hong Kong et de la Chine continentale.

L'action Hengrui à Hong Kong a progressé d'environ 2 % après l'annonce.

Dans un communiqué, Novo a déclaré que le HRS-1596 présentait un potentiel de développement en tant que médicament oral administré une fois par semaine, ce qui « réduirait considérablement la fréquence d'administration et améliorerait la commodité par rapport aux traitements actuellement disponibles ».

Un porte-parole de Novo a déclaré à Reuters dans un communiqué complémentaire que la société prévoyait de mener des essais cliniques à l’échelle mondiale avec ce produit, mais a refusé de fournir un calendrier.

Près de 250 candidats chinois aux GLP-1 sont en cours de développement , selon le fournisseur de données Pharmcube.

D’autres grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, notamment AstraZeneca AZN.L , Merck MRK.N et Pfizer PFE.N , ont également acquis des droits de licence sur des molécules GLP-1 auprès de développeurs chinois.

Un essai clinique portant sur l'UBT251, un candidat-médicament contre l'obésité développé conjointement par Novo et United Laboratories International 3933.HK , a montré une perte de poids moyenne pouvant atteindre 19,7 % après 24 semaines.

Lilly n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires visant à savoir si la société avait acquis sous licence des actifs GLP-1 en provenance de Chine.