Novo Nordisk va acquérir Akero pour un montant pouvant atteindre 5,2 milliards de dollars en vue d'un médicament prometteur contre les maladies du foie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires du directeur général aux paragraphes 9 et 10, les actions de Novo au paragraphe 11)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré jeudi qu'il achèterait la société américaine Akero Therapeutics AKRO.O pour un montant maximum de 5,2 milliards de dollars afin d'ajouter son médicament expérimental prometteur contre les maladies du foie, dans le cadre de la première transaction majeure réalisée par le nouveau directeur général du fabricant danois de médicaments pour stimuler la croissance.

L'accord souligne les efforts du nouveau directeur général de Novo Nordisk, Mike Doustdar, pour relancer la croissance des ventes et repousser la concurrence intense du rival américain Eli Lilly LLY.N . Doustdar, qui a pris les rênes en juillet, a également annoncé le mois dernier que la société supprimerait 9 000 emplois .

Akero teste son médicament, l' efruxifermin , dans le cadre d'un essai de phase avancée sur des patients souffrant d'une grave cicatrisation du foie, ou cirrhose, due à un type de stéatose hépatique connu sous le nom de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).

L'efruxifermine pourrait constituer une percée dans le traitement de la stéatose hépatique et devenir un traitement de référence, seul ou en association avec le Wegovy, a déclaré M. Doustdar dans un communiqué publié jeudi.

Selon les termes de l'accord, Novo paierait aux actionnaires d'Akero 54 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 16,2 % par rapport à la dernière clôture d'Akero, qui était de 46,49 dollars mercredi.

Le fabricant danois de médicaments versera également 6 dollars supplémentaires par actionaux actionnaires d'Akero si l'efruxifermine obtient l'approbation complète des États-Unis pour la condition avant le 30 juin 2031, ont déclaré les sociétés.

Les actions d'Akero ont bondi de plus de 19 % dans les échanges avant bourse, tandis que les actions de Novo, cotées au Danemark, ont baissé de près de 2 %.

Certains investisseurs de Novo ont récemment déclaré à Reuters qu'ils souhaitaient voir l'entreprise investir massivement dans la recherche et le développement afin de constituer son futur portefeuille de médicaments et de raviver la confiance des investisseurs grâce à un scénario de croissance. Certains ont également déclaré qu'ils préféreraient que l'entreprise diversifie au-delà de la perte de poids et du diabète.

M. Doustdar a déclaré que l'entreprise se concentrerait sur le développement de la prochaine génération de médicaments très efficaces contre l'obésité et le diabète capables également de traiter les affections cardiométaboliques connexes telles que la MASH, plutôt que de s'étendre à d'autres domaines pathologiques.