Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : une étude sur les maladies cardiovasculaires Cercle Finance • 24/09/2020 à 14:13









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk a dévoilé jeudi les résultats d'une large étude clinique faisant le lien entre diabète de type 2 et maladies cardiovasculaires. L'étude, conduite sur près de 10.000 participants dans 13 pays répartis sur les cinq continents, montre qu'un diabétique de type 2 sur trois est aujourd'hui atteint d'un trouble cardiovasculaire. Encore plus parlant, neuf diabétiques de type 2 sur 10 sont atteints de pathologies athéroscléreuses, caractérisées par le dépôt de plaques composées de lipides sur la paroi des artères pouvant conduire à l'obstruction d'un vaisseau. L'étude a également mis en lumière, d'après Novo, que seuls deux patients diabétiques de type 2 sur 10 atteints d'athérosclérose suivent un traitement antidiabétique susceptible d'améliorer leur système cardiaque. Ces données ont été publiées à l'occasion de la tenue du Congrès de la Société européenne de diabète (EASD).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.