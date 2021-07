Novo Nordisk : un investissement stratégique aux USA

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé mercredi avoir pris une participation minoritaire 'stratégique' au sein d'Availity, un spécialiste américain des données des prestataires de soins de santé.

Les logiciels d'Availity - qui sont certifiés 'HITRUST' - permettent l'intégration et la gestion des données cliniques, administratives et financières en vue de la coordination en temps réel entre les professionnels de santé, les assureur et les patients.

La société traite plus de sept millions de transactions par jour pour le compte de 1100 régimes de santé.

Fondé en 2001 et basé à Jacksonville (Floride), Availity dispose de bureaux à Indianapolis (Indiana) et Bangalore (Inde) et emploie environ 1300 personnes.

Deux administrateurs de Novo sont appelés à rejoindre son conseil d'administration.