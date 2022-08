Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: succès d'un essai de phase 2 avec CagriSema information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 14:25









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce le succès d'un essai clinique de phase 2 avec CagriSema, une combinaison sous-cutanée hebdomadaire de sémaglutide et d'un nouvel analogue de l'amyline, le cagrilintide, chez les patients atteints de diabète de type 2.



Après 32 semaines de traitement, les personnes traitées avec CagriSema ont obtenu des réductions numériquement plus élevées de l'HbA 1c (hémoglobine glyquée) et du poids par rapport à celles traitées avec le sémaglutide et avec le cagrilintide seul.



Dans l'essai, CagriSema semblait avoir un profil sûr et bien toléré. Sur la base des résultats, le laboratoire danois prévoit maintenant de lancer un programme de développement de phase 3 chez les personnes atteintes de diabète de type 2 en 2023.





