Novo Nordisk sollicite l'approbation de l'etavopivat aux USA et en UE

Le laboratoire danois sollicite l'approbation de son traitement expérimental contre la drépanocytose, destiné aux adolescents et aux adultes de 12 ans et plus. Les décisions des autorités sanitaires sont attendues en 2027.

Novo Nordisk a déposé des demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA américaine et de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour l'etavopivat, un traitement oral à prise quotidienne visant à modifier l'évolution de la drépanocytose.

Ces demandes reposent sur les résultats de l'essai clinique de phase 3. Selon les premières données publiées en avril 2026, l'etavopivat a permis de réduire de 27% les crises vaso-occlusives et de retarder d'environ quatre mois la survenue de la première crise par rapport au placebo.

Le traitement bénéficie notamment des désignations de médicament orphelin aux Etats-Unis et en Europe, ainsi que d'une procédure accélérée auprès de la FDA. La drépanocytose touche environ 8 millions de personnes dans le monde, dont 100 000 aux Etats-Unis et 110 000 en Europe.