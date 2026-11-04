Novo Nordisk revoit à la hausse ses prévisions pour 2026, le comprimé Wegovy ayant dépassé les prévisions

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* Co a revu ses prévisions à la hausse à trois reprises cette année

* Ce médicament est considéré comme la clé d’un retour à la croissance

* La concurrence avec Lilly est rude; son rival américain a revu ses prévisions à la hausse la semaine dernière

(Ajout des perspectives dans l'introduction et des détails sur les résultats aux paragraphes 4 à 6)

par Jacob Gronholt-Pedersen et Patrick Wingrove

Le médicament amaigrissant Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO a dépassé les prévisions de ventes du troisième trimestre et le laboratoire pharmaceutique a de nouveau revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année mercredi, intensifiant ainsi ses efforts pour regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Ce médicament, lancé aux États-Unis en janvier, a généré 5,39 milliards de couronnes danoises ($810 millions de dollars). Ce chiffre représente une hausse de 53 % par rapport au deuxième trimestre et dépasse le consensus de 4,62 milliards. Les États-Unis ont représenté 4,18 milliards de couronnes et les marchés internationaux 1,22 milliard. Novo a indiqué que le nombre d’ordonnances aux États-Unis avait atteint environ 3,6 millions au cours du trimestre et plus de 8 millions depuis le lancement.

Novo a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires ajusté et de résultat d’exploitation ajusté pour 2026, les plaçant désormais dans une fourchette comprise entre +2 % et -2 % à taux de change constants, contre une prévision antérieure faisant état d’une baisse de 0 % à 6 %. C’était la troisième fois que la société relevait ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

La société a expliqué que cette amélioration était due à des prévisions plus optimistes concernant les ventes de GLP-1, tant aux États-Unis que sur les marchés internationaux.

Lilly a également revu à la hausse ses prévisions la semaine dernière après avoir dépassé les estimations de bénéfices grâce à la forte demande pour ses médicaments injectables destinés à la perte de poids.

UN MÉDICAMENT CONSIDÉRÉ COMME UN MOTEUR DE CROISSANCE

Le comprimé de Novo ne représente qu’environ 6 % des ventes prévues, mais les analystes y voient le principal moyen pour Novo de renouer avec la croissance, après deux années de difficultés marquées par des avertissements sur les résultats et un changement de direction. Les ventes américaines du Wegovy injectable ont reculé de 13 % à taux de change constants, bien que les ventes combinées de Wegovy aux États-Unis aient progressé de 21 %.

Novo, qui est à un moment donné devenue la société cotée la plus valorisée d’Europe grâce à l’essor des ventes de Wegovy, tente également de réduire l’écart avec Lilly, dont le comprimé concurrent Foundayo remporte une part croissante des nouvelles prescriptions.

Le résultat d’exploitation ajusté s’est élevé à 31,72 milliards de couronnes danoises, dépassant les 28,39 milliards prévus par les analystes et en hausse de 27 % à taux de change constants par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires ajusté s’est établi à 79,20 milliards de couronnes, contre 73,22 milliards attendus.

“La croissance a été tirée par notre portefeuille de produits contre l’obésité, grâce à l’adoption continue du médicament Wegovy aux États-Unis et à des lancements initiaux encourageants à l’international”, a déclaré le directeur général Mike Doustdar dans un communiqué.

(1 dollar = 6,6544 couronnes danoises)