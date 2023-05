Novo Nordisk: résultats prometteurs pour le semaglitude information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 09:51

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé les principaux résultats d'OASIS 1, un essai de phase 3 dans le cadre du programme mondial OASIS.



Cet essai d'efficacité et de sécurité d'une durée de 68 semaines compare le semaglutide 50 mg administré par voie orale une fois par jour pour la gestion du poids à un placebo chez 667 adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et présentant une ou plusieurs comorbidités.



Les personnes traitées par 50 mg de semaglutide oral ont enregistré une perte de poids statistiquement significative de 17,4 % après 68 semaines, contre une réduction de 1,8 % avec le placebo. Lors de l'essai, le semaglutide oral 50 mg s'est avéré sûr et bien toléré.



'Le choix entre un comprimé quotidien et une injection hebdomadaire dans le traitement de l'obésité pourrait offrir aux patients et aux prestataires de soins de santé la possibilité de choisir ce qui convient le mieux aux préférences individuelles en matière de traitement', a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif chargé du développement chez Novo Nordisk.



Novo Nordisk prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et dans l'Union européenne en 2023. Le lancement mondial du semaglutide oral 50 mg dépend des priorités du portefeuille et de la capacité de production.