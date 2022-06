Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: résultats positifs pour Sogroya en phase III information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 14:37









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a présenté lundi les résultats positifs d'une étude clinique de phase III consacrée à Sogroya, son traitement expérimental du déficit de l'hormone de croissance.



Dans un communiqué, le laboratoire danois explique que l'essai a montré que les injection hebdomadaires de Sogroya fonctionnaient tout aussi bien que les injections quotidiennes de Norditropine, le traitement de référence actuelle de la maladie.



Ces résultats ont été présentés aujourd'hui à l'occasion de la tenue du congrès annuel de la Société américaine d'endocrinologie (ENDO 2022).



Le déficit de l'hormone de croissance est une maladie rare qui affecte un enfant entre 3500 et 10.000.





