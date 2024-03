Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: résultat positif pour sémaglutide dans l'IRC information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui les principaux résultats de l'essai FLOW comparant le sémaglutide injectable 1,0 mg à un placebo afin de prévenir la progression de l'insuffisance rénale et du risque de mortalité rénale et cardiovasculaire chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et d'insuffisance rénale chronique (IRC).



L'essai (qui portait sur 3533 personnes atteintes de diabète de type 2 et d'IRC) a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant 'une réduction statistiquement significative' de la progression de la maladie rénale, des événements cardiovasculaires indésirables majeurs (MACE) et des décès de 24 % chez les personnes traitées par sémaglutide 1,0 mg par rapport au placebo.



Par conséquent, Novo Nordisk prévoit de déposer une demande d'approbation réglementaire pour une extension de l'étiquette d'Ozempic (le nom commercial de sémaglutide) aux États-Unis et dans l'UE en 2024.



Les résultats détaillés de FLOW seront présentés lors d'une conférence scientifique plus tard dans l'année.





