Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: résultat d'une étude pour l'hémophilie A information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé les principaux résultats de l'étude FRONTIER 2.



L'essai Frontier 2 montre que le Mim8 administré une fois par semaine et une fois par mois permet une réduction supérieure des épisodes hémorragiques traités par rapport au traitement à la demande et au traitement prophylactique préalable chez les personnes atteintes d'hémophilie A.



L'essai a atteint ses objectifs coprimaires en démontrant une réduction statistiquement significative et supérieure des épisodes hémorragiques traités avec Mim8 une fois par semaine et une fois par mois par rapport à l'absence de traitement prophylactique et à un traitement prophylactique antérieur par facteur de coagulation.



'Nous sommes très satisfaits des résultats positifs de l'essai clinique FRONTIER 2. Ces données démontrent la capacité de Mim8 à prévenir les épisodes hémorragiques de manière efficace et sûre chez les personnes atteintes d'hémophilie A, quelle que soit la fréquence d'administration ', a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif chargé du développement chez Novo Nordisk.



En fonction des interactions réglementaires, Novo Nordisk vise à soumettre Mim8 à la première approbation réglementaire vers la fin de l'année 2024. Les données du programme FRONTIER de phase 3, y compris FRONTIER 2, seront divulguées lors de prochains congrès et dans des publications en 2024 et 2025.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.