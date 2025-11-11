Novo Nordisk réduit le prix du Wegovy jusqu'à 33 % en Inde, selon un document

(Ajout de détails dans l'ensemble du texte; commentaire d'expert au paragraphe 7) par Rishika Sadam

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO a réduit mardi le prix de son médicament phare pour la perte de poids, Wegovy, jusqu'à 33% en Inde, selon un document vu par Reuters.

La dose la plus élevée de 2,4 mg de Wegovy coûtera désormais 16 400 roupies (186,59 $), contre 24 389,06 roupies auparavant, selon le document envoyé par Novo aux distributeurs de médicaments.

La dose la plus faible de 0,25 mg sera vendue à 10 850 roupies, contre 16 260,94 roupies auparavant, selon le document.

Cette décision intervient quelques jours après que Mounjaro, le traitement amaigrissant de son rival Eli Lilly LLY.N , soit devenu le médicament le plus vendu en Inde (link en termes de valeur au mois d'octobre.

Le brevet de l'ingrédient actif de Wegovy, le semaglutide, expirera en Inde en mars 2026, ouvrant ainsi la voie à l'entrée de génériques sur le marché.

Novo et Lilly sont engagés dans une course à la domination en Inde, un champ de bataille clé pour les traitements de perte de poids sur le marché mondial en plein essor, dont les analystes estiment qu'il pourrait valoir 150 milliards de dollars par an d'ici la fin de la décennie.

"Il semble que les prix aient été réduits pour mieux concurrencer Mounjaro sur un marché sensible aux prix comme l'Inde", a déclaré Amar Vennapusa, un chirurgien bariatrique basé à Hyderabad.

Novo Nordisk n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)