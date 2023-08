Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: rachat de la biotech danoise Embark Biotech information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 16:06









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk va poursuivre son développement sur le marché du traitement de l'obésité avec l'acquisition de la société danoise Embark Biotech, annoncée ce mercredi.



Aux termes de l'opération, Novo va faire l'acquisition des droits en vue de développer et de commercialiser le principal candidat d'Embark, un traitement expérimental contre l'obésité, pour un montant de 15 millions d'euros en numéraire.



Les actionnaires de la biotech pourraient en plus recevoir jusqu'à 456 millions d'euros supplémentaires sous forme de paiements d'étape, en fonction de l'avancée du produit.



Embark Biotech est née en 2017 de la scission du centre Novo Nordisk pour la recherche sur le recherche métabolique de l'Université de Copenhague, où le Pr Zach Gerhart-Hines et ses collègues ont découvert une nouvelle molécule permettant de réduire l'appétit, d'augmenter la dépense énergétique et d'améliorer la sensibilité à l'insuline.



Le développement de ce candidat faisait déjà l'objet d'un accord de collaboration avec Novo Nordisk.





