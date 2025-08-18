Novo Nordisk propose Ozempic à 499 dollars par mois aux clients américains éligibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré lundi qu'il offrait son médicament contre le diabète Ozempic pour 499 $ par mois aux patients diabétiques de type 2 éligibles et payant en espèces aux États-Unis.

Au début du mois, l'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à une concurrence continue des versions copiées de son médicament vedette contre l'obésité Wegovy cette année et à une pression croissante de la part de son principal rival américain, Eli Lilly LLY.N .

Novo a déclaré que cette nouvelle offre s'inscrivait dans le cadre de ses efforts continus pour explorer de nouvelles collaborations et approches visant à améliorer l'accès aux médicaments authentiques à base de semaglutide.

L'offre sera déployée sur plusieurs plateformes. Ozempic sera disponible pour la première fois par le biais de son programme de pharmacie NovoCare - lancé au début de l'année pour vendre Wegovy en dehors de l'assurance - a déclaré Novo.

L 'entreprise a également indiqué qu'elle s'associait au service de télésanté GoodRx GDRX.O pour proposer Wegovy et Ozempic pour 499 dollars par mois.

Novo a déclaré en avril qu'il travaillait avec les sociétés de télésanté Ro et LifeMD LFMD.O pour vendre Wegovy afin d'élargir l'accès aux patients qui paient en espèces.