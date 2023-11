Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: projets d'investissement à Kalundborg information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce son intention d'investir plus de 42 milliards de couronnes danoises (soit près de 5,5 milliards d'euros) à partir de 2023 afin d'agrandir ses installations de fabrication existantes à Kalundborg, au Danemark.



L'investissement permettra de créer des capacités supplémentaires sur l'ensemble de sa chaîne de valeur mondiale, de la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) à l'emballage, pour ses produits actuels et futurs dans les maladies chroniques graves.



Les projets de construction seront finalisés progressivement de fin 2025 à 2029. Ils devraient créer 800 nouveaux emplois dans les installations lorsque la construction sera terminée et qu'elles seront entièrement équipées.





