Novo Nordisk: projet de nouvelle usine pour Pharmatech

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk Pharmatech, une filiale de Novo Nordisk, prévoit d'investir quelque 1,5 milliard de couronnes danoises (environ 200 millions d'euros) dans la construction d'une nouvelle usine située au sud de Copenhague, où la société compte fabriquer des matières premières pharmaceutiques.



Le site de Koge, qui doit s'étendre sur une superficie de 8.000 m2, accueillera des installations de production et de stockage, mais aussi des bureaux ainsi que des laboratoires de recherche.



Son ouverture est prévue à horizon 2027.



Dans un communiqué, Novo Nordisk Pharmatech précise que l'unité sera consacrée à la fourniture de composants dédiés à la production de médicaments permettant de traiter des maladies chroniques 'critiques'.



L'investissement, qui doit permettre la création de 50 nouveaux emplois, est le plus important jamais réalisé par Novo Nordisk Pharmatech depuis sa création il y a 75 ans.



Créée en 1949, Novo Nordisk Pharmatech, une filiale du géant danois du traitement du diabète Novo Nordisk, s'est notamment spécialisée dans la fabrication d'insuline.





