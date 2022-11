Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: projet dans l'alimentation végétale information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 14:24









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé jeudi son intention de soutenir une nouvelle plateforme collaborative destinée au développement d'aliments d'origine végétale.



Le groupe pharmaceutique danois indique avoir accordé, par le biais de sa fondation d'entreprise, une subvention de 200 millions de couronnes (27 millions d'euros) au projet 'Plant2Food', constitué autour de quatre universités du Danemark et des Pays-Bas.



Novo précise que ce montant sera alloué à hauteur de 80% à des activités de recherche, qui s'étaleront sur cinq ans, tandis que les 20% restants seront destinés aux fonctions administratives.



L'objectif est d'imaginer des préparations végétales savoureuses, nutritives et durables pouvant être accessibles pour les consommateurs, précise-t-il dans un communiqué.



Dans un communiqué distinct, Novo Nordisk indique que ses stylos à insuline connectés seront désormais compatibles, au Royaume-Uni, avec l'application LibreLink d'Abbott qui permet un suivi à distance du taux de glucose des personnes diabétiques.





