Novo Nordisk progresse alors que Hims retire sa pilule amaigrissante à 49 dollars sous la pression de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions de Novo bondissent de 8 % après l'abandon par Hims d'une pilule amaigrissante à 49 $

*

La FDA a signalé un renforcement de la répression contre les médicaments GLP-1 composés

*

Hims a retiré sa pilule à base de semaglutide suite à des réactions négatives

*

La position de la FDA renforce les perspectives des traitements de marque de Novo et Lilly

(Mise à jour des titres.) par Stine Jacobsen

Les actions de Novo Nordisk

NOVOb.CO ont bondi de plus de 8% lundi après que la société de télésanté Hims & Hers HIMS.N a annulé le lancement d'une copie à 49 dollars d'une pilule amaigrissante à la suite de menaces juridiques de la part du groupe danois et de la Food and Drug Administration américaine.

Les gains ont poussé les actions de Novo plus haut qu'avant que Hims n'annonce sa version non approuvée par la FDA du semaglutide de Novo, car les investisseurs ont perçu les actions de la FDA comme une répression plus large contre les médicaments GLP-1 composés, ce qui pourrait réduire les menaces concurrentielles pour les traitements de marque, ont déclaré les analystes.

Hims a introduit la pilule composée jeudi, ce qui a provoqué une réaction négative de la part du fabricant danois de médicaments et des autorités réglementaires. Elle est basée sur le semaglutide, utilisé dans les médicaments à succès Wegovy et Ozempic de Novo Nordisk.

Hims a déclaré samedi qu'elle cesserait de proposer le traitement après avoir eu des "conversations constructives avec les parties prenantes".

Les actions de Hims ont chuté de 14,8 % dans les échanges de pré-marché lundi .

RARE VICTOIRE POUR NOVO DANS SA LUTTE CONTRE LES MÉDICAMENTS COPIÉS

La FDA a déclaré vendredi qu'elle limiterait les ingrédients GLP-1 utilisés dans les médicaments composés non approuvés que les sociétés de télésanté telles que Hims et les pharmacies composites ont commercialisés comme alternatives aux traitements autorisés.

Soren Lontoft Hansen, analyste chez AL Sydbank , et Henrik Hallengreen Laustsen, analyste chez Jyske Bank, ont tous deux déclaré que le cours de l'action de Novo reflétait la réaction positive des investisseurs à la décision de la FDA de s'attaquer plus largement à l'industrie non réglementée des préparations magistrales.

La FDA "ne déclare pas seulement la guerre à la pilule Wegovy de Hims & Hers, mais aux (GLP-1 composés) en général", a déclaré Hansen, une décision qui a des implications positives pour Novo Nordisk et son rival Eli Lilly.

L'annulation rapide par Hims du lancement de sa pilule marque une rare victoire dans la lutte de Novo Nordisk contre les versions composées et copiées de ses médicaments GLP-1.

Hims n'a pas répondu aux questions de Reuters samedi pour savoir si elle continuerait à vendre des injections composées de semaglutide sur son site web.

LES PRESSIONS SUR LES PRIX DEMEURENT POUR NOVO NORDISK

Les actions de Novo avaient déjà rebondi de plus de 5 % vendredi après que la FDA a signalé une répression des médicaments composés à base de GLP-1, qui ont remis en question le pouvoir de fixation des prix du fabricant sur les marchés de l'amaigrissement et du diabète.

Néanmoins, une concurrence intense se poursuit sur le marché du GLP-1, qui évolue rapidement, car Eli Lilly LLY.N et les pharmacies composites proposent des versions injectables du semaglutide.

La valeur de marché de Novo Nordisk a chuté de près de deux tiers depuis le sommet atteint en juin 2024 et de près de 50 % au cours de l'année écoulée.

Plus récemment, son action a chuté de 17 % en une journée après que l'entreprise a signalé la semaine dernière une "pression sans précédent sur les prix" lors de la publication de ses résultats pour l'ensemble de l'année.

Malgré son rôle de pionnier sur le marché des médicaments contre l'obésité, les récents revers montrent à quel point la domination deNovo s'est rapidement érodée. Et avec le lancement prévu en avril de la pilule GLP-1 orale d'Eli Lilly, l'orforglipron, la pression concurrentielle devrait s'intensifier.

Sur le marché clé des États-Unis, les médicaments contre l'obésité fabriqués par Novo Nordisk et Lilly sont à l'origine d' une évolution vers un marché axé sur le consommateur , dans lequel les fabricants de médicaments se tournent de plus en plus vers les canaux de paiement en espèces et la télésanté pour atteindre des dizaines de millions d'Américains .

Hims, Novo Nordisk et Eli Lilly ont diffusé des publicités lors du Super Bowl de dimanche pour promouvoir leurs traitements amaigrissants.