Novo Nordisk : programme pour réduire le coût de l'insuline

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce lancer un programme d'insuline moins chère aux États-Unis, un pays où le prix des traitements anti-diabète a augmenté ces dernières années. Dans un communiqué publié jeudi, le fabricant de médicaments a déclaré avoir proposé des options supplémentaires, permettant de palier aux différentes situations qui rendent l'insuline inabordable ou inaccessible. 'Nous savons que certaines personnes ont encore du mal à se payer leur insuline et nous voulons aider. Nous avons parlé à des gens, y compris à ceux qui nous ont critiqués, et il est clair qu'il n'y a pas de solution unique qui fonctionnera pour tout le monde, et que les gens ont besoin d'options', a déclaré le groupe. Pour 99 dollars, les patients peuvent désormais obtenir jusqu'à trois flacons ou deux packs de stylos de n'importe quelle combinaison d'insulines Novo Nordisk. Ce programme est accessible aux patients éligibles, avec ou sans assurance.

