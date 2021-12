Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: problème d'approvisionnement aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 16:16









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce qu'un fabricant sous contrat de seringues de remplissage pour ses stylos Wegovy destinés au marché américain, a temporairement arrêté ses livraisons et sa fabrication en raison de problèmes liés aux bonnes pratiques de fabrication.



En conséquence, le laboratoire pharmaceutique danois ne s'attend pas à être en mesure de répondre à la demande aux États-Unis au premier semestre 2022. Il accordera la priorité dans ses livraisons aux patients qui ont déjà commencé un traitement avec Wegovy.



Novo Nordisk s'attend actuellement à pouvoir répondre à la demande aux États-Unis au cours du second semestre 2022. Les défis d'approvisionnement n'auront pas d'impact sur ses perspectives financières précédemment communiquées pour 2021.





Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.