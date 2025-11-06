Novo Nordisk prévoit une baisse d'un faible pourcentage à un chiffre de ses ventes mondiales en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Novo Nordisk NOVOb.CO s'attend à ce que les ventes mondiales diminuent d'un faible pourcentage à un chiffre en 2026 après que le fabricant de médicaments a dévoilé jeudi un accord pour réduire les prix des populaires médicaments GLP-1 pour la perte de poids destinés aux programmes d'assurance soutenus par le gouvernement américain et aux payeurs au comptant.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer