Novo Nordisk : prévisions de croissance relevées pour 2021

(CercleFinance.com) - Le danois Novo Nordisk, numéro un mondial du traitement du diabète, a revu ce vendredi à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation pour 2021. Pour l'ensemble de l'exercice, le laboratoire biopharmaceutique dit désormais prévoir une hausse de son chiffre d'affaires allant de 12% à 15% à taux de change constants, contre une prévision de 10% à 13% auparavant. Novo s'attend par ailleurs à une hausse de 12% à 15% de son bénéfice d'exploitation cette année, contre 9-12% jusqu'ici, là encore à taux de change constants. Le groupe justifie ce relèvement par les gains de parts de marché de son antidiabétique Ozempic et par la progression des marchés des analogues du GLP-1 et du traitement de l'obésité, principalement aux Etats-Unis. Sur les neufs premiers mois de l'année, le groupe affiche un bénéfice d'exploitation en hausse de 12% pour un chiffre d'affaires en progression de 13%. Cotée à la Bourse de Copenhague, l'action Novo Nordisk progressait de 3,6% après cette publication.

