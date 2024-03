Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: présente sa stratégie pendant son CMD information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk organise aujourd'hui une journée investisseurs (CMD) au cours de laquelle la société fait le point sur ses aspirations stratégiques 2025.



Au cours de la journée, les présentations couvriront la stratégie, l'objectif et la durabilité de l'entreprise (ESG), la recherche et le développement, l'approvisionnement en produits ainsi que le pipeline de recherche et développement et les performances dans les soins du diabète, les soins de l'obésité et les maladies rares.



L'approche de Novo Nordisk en matière de domaines thérapeutiques cardiovasculaires et émergents ainsi que les données financières sont présentées.



Les points forts de la journée sont concentrés sur l'expansion du pipeline à un stade précoce en s'appuyant sur les capacités de recherche de base et les nouvelles plateformes technologiques.



Les données de phase 1 sur l'amycrétine, un nouveau co-agoniste du GLP-1 et de l'amyline, seront également présentées.



Le groupe fera également un point sur le potentiel de croissance continu des traitements au sémaglutide à base de GLP-1 dans le cadre des soins du diabète et fera la présentation des données de l'essai FLOW sur les résultats rénaux.



Il fera également une mise à jour sur les lancements commerciaux de Wegovy ® aux États-Unis et dans les opérations internationales, une mise à jour du pipeline de recherche et de développement sur l'obésité, y compris des données supplémentaires provenant de l'essai SELECT sur les résultats cardiovasculaires et le chevauchement des comorbidités chez les personnes atteintes de maladies cardiométaboliques.



La direction fera enfin un point sur l'évolution attendue de la marge dans les années à venir.





