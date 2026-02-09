Novo Nordisk poursuit Hims & Hers pour violation de brevet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation et d'un contexte aux paragraphes 2-3)

Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé lundi avoir porté plainte contre la société américaine de télésanté Hims & Hers HIMS.N pour avoir enfreint les brevets du groupe danois.

"Novo Nordisk demande au tribunal d'interdire définitivement à Hims de vendre des médicaments composés non approuvés qui enfreignent nos brevets, et cherche à obtenir des dommages et intérêts", a déclaré le fabricant de médicaments danois dans un communiqué.

Cette décision intervient après que Hims a annulé samedi le lancement d'une copie à 49 dollars d'une pilule amaigrissante à la suite de menaces juridiques de la part de Novo Nordisk et de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.