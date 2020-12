Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : phase finale d'un test pour l'Alzheimer Cercle Finance • 16/12/2020 à 15:00









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk va réaliser un essai clinique de dernière étape pour son médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer, un nouveau signe de progrès dans un domaine qui manque de traitements prometteurs. Le fabricant de médicaments danois s'attend à lancer un programme de phase 3a avec environ 3 700 personnes qui sont à un stade précoce de la maladie d'Alzheimer. L'essai sur le semaglutide oral de Novo Nordisk devrait commencer au premier semestre 2021, avec une période de traitement prévue d'environ deux ans. Le semaglutide oral de la société est déjà approuvé chez les adultes atteints de diabète de type 2 aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon, en complément d'un régime alimentaire et d'exercices physiques pour améliorer le contrôle de la glycémie.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.