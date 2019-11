Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : pense atteindre ses objectifs financiers Cercle Finance • 20/11/2019 à 15:09









(CercleFinance.com) - Pendant sa journée investisseur, le fabricant de médicaments danois Novo Nordisk a annoncé qu'il comptait atteindre ses objectifs financiers à long terme. Le plus grand producteur mondial d'insuline a déclaré être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs actuels, à savoir une croissance moyenne du bénéfice d'exploitation de 5%, une marge bénéficiaire de 85% (sur une moyenne de trois ans) et un résultat opérationnel après impôts net 80%.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.