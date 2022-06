Novo Nordisk: partenariat avec Echosens contre la NASH information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 11:26

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce un partenariat avec la société Echosens, spécialisée dans les solutions de diagnostic du foie, afin de faire progresser le diagnostic précoce de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et sensibiliser patients, prestataires santé et autres parties prenantes, à cette maladie.



Causée par une accumulation de graisse et une inflammation du foie, la maladie de NASH toucherait plus de 115 millions de personnes dans le monde, selon les estimations. De plus, neuf personnes sur 10 vivant avec la NASH ne sont pas diagnostiquées, en raison de l'absence de symptômes lors des premiers stades, souligne Novo Nordisk.



Alors que le diagnostic de la maladie repose actuellement sur une procédure invasive (biopsie du foie), Novo Nordisk et Echosens travaillent pour soutenir une validation clinique via des tests de diagnostic non invasifs.



' Il y a un besoin urgent d'une adoption plus large de nos tests hépatiques non invasifs pour améliorer le diagnostic des personnes vivant avec la NASH, et nous sommes fiers de nous associer à Novo Nordisk pour combiner nos forces et donner aux professionnels de la santé des moyens améliorés pour évaluer, diagnostiquer et gérer la maladie', a réagi Dominique Legros, directeur général d'Echosens.