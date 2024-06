Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: nouveau projet d'usine en Caroline du Nord information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce son intention d'investir 4,1 milliards de dollars pour construire une deuxième usine à Clayton, et accroître sa capacité à produire des traitements injectables pour personnes souffrant d'obésité et d'autres maladies chroniques graves.



Cette expansion doublera ainsi la superficie combinée de ses trois installations existantes en Caroline du Nord. Il créera également 1.000 nouveaux emplois, en plus des près de 2.500 employés du laboratoire danois qui travaillent déjà dans la région.



L'installation est conçue de manière efficace et durable sur le plan environnemental. Les premiers travaux de défrichage et de fondation sont déjà en cours et la construction sera progressivement finalisée entre 2027 et 2029.



En 2024, Novo Nordisk prévoit d'augmenter ses investissements actuels, visant à allouer 6,8 milliards de dollars à la production, soit une augmentation significative par rapport à l'investissement de 3,9 milliards de l'année précédente.





