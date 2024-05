Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: les rachats d'actions se poursuivent information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 16:38









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé lundi avoir racheté 436.152 de ses propres actions depuis la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions pour un montant total de 397 millions de couronnes danoises.



Le groupe biopharmaceutique danois précise que ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre de son programme de rachat d'actions de catégorie 'B' pour un montant pouvant atteindre 2,2 milliards de couronnes entre le 7 mai et le 5 août.



Avec ces opérations, Novo dit désormais détenir plus de 10,5 millions d'actions de type 'B' en auto-détention, soit autour de 0,2% de son capital.





