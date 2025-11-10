Novo Nordisk-Le fonds souverain norvégien s'abstiendra sur la composition du CA

Le fonds souverain norvégien, plus grand fonds d'investissement au monde, a déclaré lundi qu'il s'abstiendrait de voter sur la composition du conseil d'administration de Novo Nordisk NOVOb.CO lors de l'assemblée générale du laboratoire danois cette semaine, y compris en ce qui concerne le poste clef de président.

L'actionnaire de contrôle de Novo, la Fondation Novo Nordisk, a déclaré le mois dernier son intention de nommer Lars Rebien Sorensen à la tête du conseil d'administration.

L'actuel président Helge Lund et six autres membres indépendants du conseil d'administration devraient quitter leurs fonctions lors de la réunion du 14 novembre, à la suite d'un différend avec la fondation concernant la candence de la transformation de l'entreprise.

La fondation Novo Nordisk détient la majorité des droits de vote via sa filiale d'investissement Novo Holdings.

Norges Bank Investment Management (NBIM), l'opérateur du fonds, détenait au 30 juin une participation de 1,79% dans Novo Nordisk, évaluée à 5,54 milliards de dollars, selon la dernière mise à jour de son portefeuille.

NBIM n'a pas justifié sa décision de s'abstenir et n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

INQUIÉTUDES SUR LE DOUBLE RÔLE

La querelle en cours au sein du conseil d'administration de Novo Nordisk a accentué les difficultés du fabricant de médicaments, dont le titre a été sous pression cette année dans un contexte de concurrence accrue sur le marché lucratif des traitements amaigrissants.

La nomination de Rebien Sorensen, déjà président de la fondation, lui donnerait un double rôle qui suscite des inquiétudes chez certains investisseurs.

Passé à la direction générale de 2000 à 2016, Rebien Sorensen a déclaré qu'il prévoyait de rester président pendant deux à trois ans.

Selon les analystes, cette décision confère à la fondation un contrôle sans précédent sur le fabricant de médicaments en lui permettant de détenir 77% des droits de vote.

La fondation a été critiquée pour s’être éloignée de son approche initialement "indépendante" et pour avoir agi davantage comme un investisseur activiste afin de relancer les ventes et restaurer la confiance des investisseurs.

Le titre de Novo Nordisk a grimpé de 3% lundi en début de séance, le fabricant du Wegovy ayant par ailleurs renoncé samedi à racheter l'entreprise américaine de médicaments amaigrissants Metsera, après une série d'offres concurrentes avec Pfizer

PFE.N .

(Stine Jacobsen et Soren Jeppesen à Copenhague, avec Gwladys Fouche à Oslo, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)