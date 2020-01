Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : le Fiasp approuvé par la FDA Cercle Finance • 06/01/2020 à 16:41









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce ce jour que la Food and Drug Administration américaine a approuvé l'utilisation du Fiasp comme nouvelle option d'insuline à l'heure des repas pour les enfants atteints de diabète. Le Fiasp est désormais disponible chez les enfants et les adultes dans trois options de dosage différentes: injections quotidiennes multiples, pompes à perfusion d'insuline sous-cutanée continue et perfusion intraveineuse sous la supervision d'un professionnel de la santé.

