Novo Nordisk lance un appel d'offres à Pfizer pour l'acquisition de la biotech américaine Metsera

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur l'accord et le contexte) par Jacob Gronholt-Pedersen et Louise Rasmussen

Le danois Novo Nordisk

NOVOb.CO a lancé jeudi une offre rivale sur la société américaine de biotechnologie de l'obésité Metsera MTSR.O , détournant une offre de Pfizer PFE.N , alors que les fabricants de médicaments se bousculent pour prendre l'avantage sur le marché concurrentiel des médicaments amaigrissants, qui connaît une croissance rapide.

Novo Nordisk a fait une offre de 8,5 milliards de dollars, dont 6 milliards de dollars de paiement initial et des paiements d'étape ultérieurs. L'offre de Pfizer s'élevait à 7,3 milliards de dollars, y compris les paiements d'étape.

Pfizer a déclaré dans un communiqué que l'offre de Novo était "irréfléchie" et qu'elle nuirait à la concurrence sur le marché des médicaments contre l'obésité.

CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS CONTRE L'OBÉSITÉ, D'UNE VALEUR DE 150 MILLIARDS DE DOLLARS

Cette décision marque un tournant agressif de la part de Novo Nordisk, une semaine après l'éviction de la plupart des membres du conseil d'administration de l'entreprise, qui craignaient qu'elle n'avance pas assez vite sur le marché de l'obésité, où elle est en concurrence avec son principal rival, Eli Lilly LLY.N .

Le marché mondial des médicaments contre l'obésité devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici le début des années 2030, grâce à l'adoption rapide des thérapies GLP-1 par des sociétés telles que Novo et Lilly.

Novo a déclaré que l'accord avec Metsera lui permettrait de maximiser le potentiel du "portefeuille et des capacités complémentaires" de l'entreprise américaine.

Les deux prétendants ont inclus dans leurs offres des droits à valeur conditionnelle, offrant des paiements supplémentaires en fonction de l'atteinte d'étapes cliniques et réglementaires.

David Risinger, analyste chez Leerink Partners, a prévu un chiffre d'affaires maximal de plus de 5 milliards de dollars pour le pipeline de Metsera.

Les actions de Metsera ont augmenté de près de 100 % depuis janvier de cette année, passant de 26,50 dollars par action le 31 janvier à 52,21 dollars mercredi.

Metsera apporte son portefeuille de médicaments expérimentaux contre l'obésité, dont le MET-097i, un GLP-1 injectable, et le MET-233i, qui imite l'hormone pancréatique amyline, sont les principaux.