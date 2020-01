Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : la FDA approuve une extension pour l'Ozempic Cercle Finance • 17/01/2020 à 11:26









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le médicament contre le diabète de Novo Nordisk, Ozempic, pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires majeurs chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires, a déclaré le fabricant danois de médicaments. La FDA a approuvé l'extension du traitement suite sur un essai qui a montré qu'Ozempic réduisait le risque de décès, de crise cardiaque non mortelle ou d'accident vasculaire cérébral non mortel par rapport au placebo, une fois ajouté à la norme de soins, selon le rapport. Ozempic a été approuvé pour la première fois par la FDA américaine en 2017 et est maintenant commercialisé dans 25 pays.

