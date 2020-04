Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : l'UE approuve le comprimé Rybelsus Cercle Finance • 06/04/2020 à 16:23









(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments danois Novo Nordisk a déclaré que la Commission européenne avait approuvé son comprimé pour le diabète de type 2 Rybelsus. L'autorisation de mise sur le marché s'applique aux 27 États membres et au Royaume-Uni, avec un lancement prévu pour le second semestre 2020, a déclaré Novo. Rybelsus est déjà approuvé aux États-Unis et en Suisse comme complément au régime alimentaire et à l'exercice pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.