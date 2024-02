Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: investissement de Novo Holdings en Inde information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - Novo Holdings, la holding de contrôle de Novo Nordisk, a annoncé mardi avoir bouclé un investissement dont le montant n'a pas été précisé au sein du groupe hospitalier indien Manipal.



Créé en 1991 avec le lancement d'un premier établissement à Bangalore, Manipal s'est développé grâce à une série d'acquisitions et exploite aujourd'hui un réseau de 33 cliniques privées affichant une capacité de plus de 9500 lits et une fréquentation annuelle d'environ six millions de patients.



Dans un communiqué, Novo Holdings justifie son investissement - le plus important qu'il a réalisé jusqu'ici en Asie - par l'émergence d'une classe moyenne en Inde et par l'amélioration du remboursement des soins.



'La demande pour des soins de santé abordables et accessibles dans le secteur privé s'accroît rapidement et Manipal est bien placé pour répondre aux besoins des patients du fait de sa croissance régulière et de sa capacité à fournir des services de grande qualité à des prix raisonnables', a expliqué le Dr. Amit Kakar, le responsable des investissements de Novo Holdings en Asie.





