Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: investissement de 2,1 MdsE à Chartres information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 17:15









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé un investissement de plus de 16 milliards de couronnes danoises (2,1 milliards d'euros) à partir de 2023 pour étendre le site de production existant à Chartres, en France.



L'investissement augmentera la capacité du site de fabrication, en ajoutant des processus de production aseptique et de production finie et en agrandissant le laboratoire de contrôle qualité actuel.



Cet investissement, qui comprend une capacité pour les produits GLP-1, augmentera la capacité de Novo Nordisk à répondre aux demandes futures de médicaments innovants.



' Cet investissement important annoncé aujourd'hui confirme l'importance de notre site de fabrication français, l'un de nos sites de production stratégiques, comme pierre angulaire de la croissance que nous connaissons en tant qu'entreprise. '



' Nos investissements continus dans nos sites de fabrication à travers le monde démontrent la confiance que nous avons dans notre portefeuille de produits actuel et futur et dans sa pertinence pour les personnes vivant avec des maladies chroniques graves ', a déclaré Henrik Wulff, vice-président exécutif, approvisionnement en produits, qualité et informatique, Novo Nordisk.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.