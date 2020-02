Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : investissement dans l'outil de production Cercle Finance • 07/02/2020 à 14:11









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé vendredi qu'il avait l'intention de consacrer un investissement de 800 million couronnes danoises (environ 110 millions d'euros) dans la modernisation et l'extension de son site de production de Kalundborg, situé non loin de Copenhague. Le laboratoire explique qu'il prévoit de reconstruire entièrement l'usine, qui fournit à elle seule la moitié de la totalité des volumes d'insuline commercialisés dans le monde. Le projet devrait être achevé d'ici 2022. Le site, construit en 1969, s'étend actuellement sur quelque 1,2 million de mètres carré et emploie plus de 3000 personnes.

