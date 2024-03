Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: indication étendue par la FDA pour Wegovy information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 07:38









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk annonce que la FDA des États-Unis a étendu l'indication de son médicament-phare Wegovy pour la réduction des risques d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs (MACE).



Cette indication comprend la mort cardiovasculaire, la crise cardiaque non mortelle (infarctus du myocarde) ou l'accident vasculaire cérébral non mortel chez les adultes en surpoids ou obèses et atteints de maladies cardiovasculaires établies.



Cette décision se fonde sur les résultats cardiovasculaires de l'essai SELECT, qui a démontré que Wegovy réduisait statistiquement de manière significative le risque de MACE de 20% par rapport au placebo lorsqu'il était ajouté au traitement standard.





