Novo Nordisk: Heartseed recrute un premier patient

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk et la société de biotechnologie japonaise Heartseed ont annoncé vendredi qu'un premier patient avait reçu leur thérapie génique expérimentale visant à rétablir la fonction du coeur chez les individus atteints d'insuffisance cardiaque.



C'est Heartseed qui s'est chargée de recruter le premier patient de cette étude de phase 1/2, qui va consister à à évaluer l'innocuité et l'efficacité du HS-001 pour le traitement de l'insuffisance cardiaque causée par une cardiopathie ischémique chez 10 patients.



Quatre semaines après le dosage, un comité d'évaluation indépendant s'est penché sur les premières données collectées et a donné son feu vert pour une poursuite de l'essai.



Le HS-001 est constitué de sphéroïdes de cardiomyocytes ventriculaires allogéniques qui se couplent électriquement avec le myocarde du patient, de sorte à améliorer le débit cardiaque par remuscularisation et à former de nouveaux vaisseaux sanguins (néovascularisation).



Découverte par Heartseed, cette thérapie génique doit être commercialisée par Novo Nordisk en dehors du Japon en vertu d'un accord de licence conlu en 2021.





