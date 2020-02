Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : gagne +2%, bénéfice 2019 en hausse Cercle Finance • 05/02/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Le groupe danois Novo Nordisk a annoncé un bénéfice plus élevé en 2019, reflétant une croissance accélérée des ventes à l'international. Suite à cette publication, les actions progressent de 2% à la Bourse de Copenhague. La plus grande entreprise de soins du diabète au monde a déclaré que le bénéfice d'exploitation avait atteint 52,5 milliards de couronnes danoises l'an dernier, contre 47,2 milliards en 2018. Ses ventes ont augmenté de 9% pour atteindre 122 milliards de couronnes danoises. Les analystes d'UBS ont déclaré dans une note que les résultats 'étaient bons pour la franchise GLP-1, faibles pour les insulines et reflètent le début d'un cycle d'investissement'. En ce qui concerne ses perspectives pour 2020, la croissance des ventes devrait être de 3 à 6% à taux de change constants, et la croissance du bénéfice d'exploitation devrait être de 1 à 5%, a déclaré la direction de Novo.

