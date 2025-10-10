Novo Nordisk ferme son unité de thérapie cellulaire pour le diabète, selon Bloomberg News

Novo Nordisk NOVOb.CO a réduit sa division de thérapie cellulaire, où elle essayait de trouver un traitement pour le diabète de type 1, a rapporté Bloomberg News vendredi.

L'agence cite également le journal danois Borsen, qui indique que la société va licencier la quasi-totalité des 250 employés de l'unité.

Novo testait sa thérapie cellulaire pour générer des cellules bêta productrices d'insuline pour les patients atteints de diabète de type 1 dans une étude préclinique, ainsi qu'un autre candidat à la thérapie cellulaire pour la maladie de Parkinson dans des essais préliminaires.

Cette dernière mesure s'inscrit dans le cadre du plan du directeur général Mike Doustdar visant à réduire les effectifs de 11 % et à réaffecter les ressources à des domaines de recherche hautement prioritaires, selon le rapport de Bloomberg.

Novo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le fabricant danois de médicaments recherche des partenaires pour continuer à développer ses innovations, selon le rapport.

Il a licencié des dizaines d'employés sur le plus grand site américain de fabrication de ses médicaments vedettes contre l'obésité et le diabète, a rapporté Reuters en début de semaine, citant une étude des messages sur LinkedIn.

Novo a déclaréjeudi qu'il achèterait Akero Therapeutics AKRO.O , basée aux États-Unis, pour un montant pouvant atteindre 5,2 milliards de dollars, afin d'avoir accès à un médicament candidat prometteur contre les maladies du foie, ce qui constitue la première transaction importante réalisée par le nouveau directeur général du fabricant danois de médicaments pour stimuler la croissance.

Au début du mois, il a mis fin à sa collaboration de 598 millions de dollars avec la biotech japonaise Heartseed pour développer une thérapie cellulaire contre l'insuffisance cardiaque avancée.