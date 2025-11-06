Novo Nordisk et Lilly concluent un accord avec Trump sur les prix des médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les premières doses de pilules amaigrissantes, si elles sont approuvées, coûteront 149 dollars par mois

Le prix des injectables tomberait à 245 dollars par mois pour Medicare et Medicaid

Les analystes voient une croissance potentielle pour Lilly avec un plafond mensuel de 150 $ pour les pilules

Le président américain Donald Trump , Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO ont dévoilé jeudi un accord visant à réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces.

Les réductions, qui, selon le gouvernement, ramèneraient les prix entre 149 et 350 dollars en moyenne pour les Américains, ont pour but de permettre à des millions de personnes supplémentaires d'accéder à ces traitements. Les prix actuels varient entre 500 dollars pour les ventes directes et 1 000 dollars par mois pour les ventes au détail.

À l'heure actuelle, les patients américains sont de loin ceux qui paient le plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés. M. Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments, et en particulier sur Lilly et Novo, pour qu'ils abaissent leurs prix au niveau de ce que les patients paient dans d'autres pays.

"Cela va égaliser le monde", a déclaré M. Trump à la presse depuis le bureau ovale, en précisant que Lilly et Novo fourniraient leurs autres médicaments à Medicaid aux prix de la "nation la plus favorisée".

M. Trump a déclaré que cette mesure permettrait d'élargir l'accès à des millions de personnes supplémentaires au programme américain Medicare pour les personnes âgées de 65 ans et plus et au programme Medicaid pour les personnes à faible revenu, qui fournissent ensemble une couverture médicale à près de la moitié de tous les Américains.

NOUVEAUX PRIX DANS LE CADRE DE L'ACCORD

Si elles sont approuvées, les premières doses des pilules amaigrissantes très attendues développées par Lilly et Novo coûteront 149 dollars par mois pour tous les assurés Medicare et Medicaid, ainsi que par l'intermédiaire du nouveau site TrumpRx de la Maison Blanche, qui s'adresse directement aux consommateurs, a indiqué la Maison Blanche. La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré que les deux pilules faisaient l'objet d'un examen dans le cadre d'une nouvelle procédure d'examen accéléré qu'elle a mise en place et qui peut réduire de plusieurs mois le processus normal.

Les réductions de prix annoncées varient et entreront en vigueur au plus tard en janvier pour les payeurs en espèces, d'ici la mi-2026 pour les patients de Medicare et sur une base continue pour les personnes inscrites à Medicaid, en fonction de la date d'inscription des États, a déclaré la Maison Blanche.

Pour les GLP-1 injectables actuellement disponibles et utilisés pour le traitement du diabète et d'autres problèmes de santé couverts, les prix tomberaient à 245 dollars par mois pour les patients bénéficiant de Medicare ou de Medicaid.

Sur le site Web TrumpRx du gouvernement, accessible à tous les Américains, le prix moyen des injectables et des pilules commencera à 350 dollars par mois ou moins et devrait baisser jusqu'à 245 dollars d'ici deux ans.

Lilly a déclaré que la dose la plus faible de Zepbound serait disponible pour 299 dollars par mois, les doses supplémentaires étant vendues à 449 dollars par mois pour les patients qui paient comptant dans le cadre du nouvel accord.

Novo n'a pas fourni de détails sur les prix fixés dans le cadre de l'accord.

Dans le cadre de Medicare, le ticket modérateur sera plafonné à 50 dollars par mois, ont indiqué les responsables.

LA COUVERTURE AVAIT TENDANCE À DIMINUER

Le Dr Sarah Ro, directrice médicale du programme de gestion du poids de l'Université de Caroline du Nord, a déclaré que la couverture des médicaments amaigrissants avait évolué dans le mauvais sens cette année, avant l'annonce de jeudi.

Elle explique que nombre de ses patients n'étaient plus couverts par les régimes d'assurance maladie de leur employeur pour les médicaments amaigrissants de type GLP-1 et que le programme Medicaid de Caroline du Nord a récemment renoncé à couvrir les médicaments contre l'obésité en raison de l'augmentation des coûts.

"C'est pourquoi il s'agit d'une excellente nouvelle", a déclaré Mme Ro à Reuters.

Un ticket modérateur mensuel de 50 dollars pour les patients de Medicare devrait faire une énorme différence en termes d'accès pour les personnes âgées, a-t-elle ajouté. Mais elle a averti qu'un prix mensuel de 350 dollars au comptant mettrait encore les médicaments hors de portée financière pour bon nombre de ses patients.

Le Wegovy de Novo et le Zepbound de Lilly sont les seuls médicaments très efficaces contre la perte de poids à base de GLP-1 vendus principalement aux États-Unis sous forme d'injections hebdomadaires.

COUVERTURE ÉLARGIE PAR LE GOUVERNEMENT

Dans le cadre de l'accord, le gouvernement élargira la couverture des GLP-1 aux patients en surpoids souffrant de prédiabète ou de problèmes cardiaques, aux patients obèses présentant des comorbidités et aux patients souffrant d'obésité sévère, ce qui représente 10 % des patients de Medicare.

Actuellement, Medicare ne couvre généralement pas les médicaments contre l'obésité. La couverture par Medicaid, qui est géré par chaque État et financé conjointement avec le gouvernement fédéral, varie.

La nouvelle de l'annonce imminente a fait grimper les actions des deux entreprises, les investisseurs pariant sur un meilleur accès des patients aux programmes de santé gouvernementaux. La société danoise Novo a progressé de plus de 2 %, tandis que les actions de la société Eli Lilly, basée à Indianapolis, ont augmenté de moins de 1 % jeudi.

Les fonctionnaires de l'administration ont déclaré que les entreprises bénéficieraient d'un allègement des droits de douane dans le cadre de l'accord. Lilly et Novo ont déclaré qu'elles seraient exemptées de droits de douane pendant trois ans.

Novo Nordisk s'est engagé à investir 10 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, a déclaré M. Trump.

Lilly a déclaré que l'accord améliorerait l'accès aux médicaments pour près de 40 millions d'Américains couverts par des programmes d'assurance gouvernementaux, ainsi que pour des millions d'autres qui paient de leur poche.

L'événement organisé dans le bureau ovale a été interrompu lorsqu'un participant s'est effondré dans le bureau ovale avant de reprendre après s'être rétabli.

Les analystes de la Deutsche Bank ont estimé qu'un plafond mensuel de 150 dollars pourrait permettre à 15 millions d'Américains d'accéder à l'orforglipron. Environ 2,7 millions d'Américains prennent actuellement le médicament injectable Zepbound de Lilly.

Pfizer PFE.N et AstraZeneca AZN.L ont précédemment signé de nouveaux accords de prix liés à la plateforme TrumpRx.