Novo Nordisk et les entreprises spécialisées dans l'obésité chutent à la suite d'un rapport sur le lancement d'une copie de la pilule Hims Wegovy

5 février - ** Les actions du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO et d'autres développeurs de médicaments contre l'obésité chutent alors que Reuters rapporte que Hims and Hers Health HIMS.N lance des copies de la pilule Wegovy de Novo à un prix de lancement de 49 $ par mois ** Les actions de Novo Nordisk cotées au Danemark ont clôturé en baisse de 8,3 % à 279,50 couronnes danoises; les actions américaines NVO.N ont chuté de 5,9 %

** Hims affirme que sa pilule composée utilise le semaglutide, le même ingrédient actif que Wegovy, et qu'elle coûtera 99 dollars par mois après un paiement initial, contre 199 dollars pour Novo ** Les actions de Hims and Hers ont augmenté de 3,3 % ** Le rival de Novo dans le domaine de l'obésité, Eli Lilly

LLY.N en baisse de 5%

** Parmi les développeurs de médicaments contre l'obésité, les actions de Structure Therapeutics GPCR.O en baisse de 9,3%, Viking Therapeutics VKTX.O en baisse de 7%, Scholar Rock

SRRK.O en baisse de 3%, tandis que les actions cotées au Danemark de Zealand Pharma ZELA.CO ont clôturé en baisse de 8,3%

** Novo a mis fin l'année dernière à un partenariat avec Hims et a soulevé des questions de sécurité et de marketing concernant les copies composées de Wegovy

** Les actions de Novo ont chuté d'environ 42 % en 2025