Novo Nordisk: essai positif dans le diabète de type 2

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce les premiers résultats d'un essai de phase 3a comparant l'efficacité et l'innocuité d'IcoSema une fois par semaine à l'insuline glargine U100 et à l'insuline asparte (injectées 2 à 4 fois par jour pendant les repas) chez 679 personnes atteintes de diabète de type 2 insuffisamment contrôlé par l'insuline basale quotidienne.



L'essai a atteint son critère d'évaluation principal consistant à démontrer la non-infériorité d'IcoSema dans la réduction de l'HbA1c à la semaine 52 par rapport à l'insuline glargine U100 et à l'insuline asparte.



À partir d'une HbA1c de base globale de 8,30 %, IcoSema une fois par semaine a permis d'obtenir une réduction estimée de l'HbA1c de -1,47 point de pourcentage, contre -1,40 point de pourcentage pour l'insuline glargine U100 et l'insuline asparte.



Dans l'essai, IcoSema était supérieur à l'insuline glargine U100 et à l'insuline asparte en termes de taux estimés d'hypoglycémie sévère ou cliniquement significative.



' Ces résultats démontrent le potentiel d'IcoSema avec seulement une seule injection par semaine, contre environ 28 injections par semaine pour les personnes atteintes de diabète de type 2 insuffisamment contrôlées par l'insuline basale', a indiqué en substance Martin Holst Lange, vice-président exécutif du développement chez Novo Nordisk.

