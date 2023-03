Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Novo Nordisk: essai concluant dans le diabète de type 2 information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 17:30

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce qu'un essai de phase 3b portant sur le sémaglutide oral administré une fois par jour à 25 mg et 50 mg chez les personnes atteintes de diabète de type 2 nécessitant une intensification du traitement a atteint son objectif principal en démontrant une réduction statistiquement significative et supérieure de l'HbA1c à la semaine 52 par rapport à la dose de 14 mg de sémaglutide oral.



Ainsi, à partir d'un poids corporel initial moyen de 96,4 kg, les personnes traitées par le sémaglutide oral 25 mg et 50 mg ont présenté une perte de poids statistiquement significative de 7,0 kg et 9,2 kg, respectivement, par rapport à une réduction de 4,5 kg avec le sémaglutide oral 14 mg.



Dans l'essai, toutes les doses de sémaglutide oral semblaient avoir un profil sûr et bien toléré, précise le laboratoire.



'Nous sommes ravis de voir les résultats de cet essai apportant une preuve supplémentaire des avantages du sémaglutide oral pour les personnes atteintes de diabète de type 2', a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif du développement chez Novo Nordisk.



Novo Nordisk prévoit de déposer une demande d'approbation réglementaire aux États-Unis et dans l'UE en 2023.