Novo Nordisk entre dans une guerre d'offres avec Pfizer pour la biotech américaine Metsera

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo surenchérit sur Pfizer

Metsera qualifie l'offre de Novo de "supérieure"

Selon Metsera, l'offre de Novo valorise l'entreprise à environ 9 milliards de dollars

Pfizer qualifie l'offre de Novo de "téméraire" et mauvaise pour la concurrence

(Ajout de commentaires de Metsera et d'analystes) par Jacob Gronholt-Pedersen, Louise Rasmussen et Maggie Fick

Le danois Novo Nordisk

NOVOb.CO a lancé jeudi une offre rivale sur la société américaine de biotechnologie de l'obésité Metsera MTSR.O , détournant une offre de Pfizer PFE.N , alors que les fabricants de médicaments se bousculent pour prendre l'avantage sur le marché concurrentiel des médicaments amaigrissants, qui connaît une croissance rapide.

Novo Nordisk, la société à l'origine du Wegovy, un médicament à succès contre la perte de poids, et de l'Ozempic, un médicament contre le diabète, a fait une offre de 8,5 milliards de dollars, dont 6 milliards de dollars de paiements initiaux et de paiements d'étape ultérieurs. L'offre de Pfizer s'élevait à 7,3 milliards de dollars, y compris les paiements d'étape.

Dans un communiqué, Metsera a déclaré que l'offre de Novo était "supérieure" et qu'elle en avait informé Pfizer, qui dispose désormais de quatre jours ouvrables pour négocier. L'offre de Novo valorise Metsera jusqu'à 77,75 dollars par action, soit un total d'environ 9 milliards de dollars.

Pfizer a déclaré dans un communiqué que l'offre de Novo était "imprudente" et qu'elle nuirait à la concurrence sur le marché des médicaments contre l'obésité.

NOVO CHERCHE À CONSTRUIRE UN PIPELINE DE MÉDICAMENTS DE NOUVELLE GÉNÉRATION CONTRE L'OBÉSITÉ ET LE DIABÈTE

Cette décision marque un tournant agressif de la part de Novo Nordisk, une semaine après l'éviction de la plupart des membres du conseil d'administration de l'entreprise, qui craignaient qu'elle n'avance pas assez vite sur le marché de l'obésité, où elle est en concurrence avec son principal rival, Eli Lilly LLY.N .

Cette décision est également conforme à la promesse du nouveau directeur général de Novo, Mike Doustdar, de constituer un solide portefeuille de traitements de nouvelle génération contre le diabète et l'obésité, alors qu'il se prépare à l'expiration du brevet du semaglutide, l'ingrédient actif de Wegovy et d'Ozempic.

Metsera est l'une des entreprises qui développent des médicaments expérimentaux pour la perte de poids, dont un qui pourrait être pris moins souvent que les produits de Novo et d'Eli Lilly.

"L'accord aiderait certainement Novo à améliorer sa position sur le marché de l'obésité, en supposant que les produits puissent être développés avec succès", a déclaré à Reuters Markus Manns, gestionnaire de portefeuille au fonds commun de placement et actionnaire de Novo, Union Investment.

"Il y a d'importantes préoccupations antitrust et la question de savoir si Pfizer reviendra avec une autre offre."

Pfizer a déclaré que l'offre comportait un "risque réglementaire et d'exécution substantiel".

"Il s'agit d'une tentative de la part d'une entreprise occupant une position dominante sur le marché de supprimer la concurrence en violation de la loi en prenant le contrôle d'un challenger américain émergent", a-t-il déclaré.

Novo a déclaré que l'accord avec Metsera lui permettrait de maximiser le potentiel du "portefeuille et des capacités complémentaires" de l'entreprise américaine.

LES GRANDES SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES SE DISPUTENT LE MARCHÉ DE L'OBÉSITÉ, D'UNE VALEUR DE 150 MILLIARDS DE DOLLARS

Le marché mondial des médicaments contre l'obésité devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici le début des années 2030, grâce à l'adoption rapide des thérapies GLP-1 par des sociétés telles que Novo et Lilly.

Pfizer et Novo ont tous deux inclus des droits à valeur conditionnelle dans leurs offres pour Metsera, offrant des paiements supplémentaires en fonction de l'atteinte d'étapes cliniques et réglementaires.

"L'offre compétitive de Novo continue de montrer que les grandes sociétés pharmaceutiques s'intéressent au marché de l'obésité", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO.

David Risinger, analyste chez Leerink Partners, prévoit que le pipeline de Metsera atteindra un chiffre d'affaires maximal de plus de 5 milliards de dollars.

Les actions de Metsera ont augmenté de près de 100 % depuis janvier de cette année, passant de 26,50 dollars par action le 31 janvier à 52,21 dollars mercredi. Ses actions ont bondi de plus de 19 % avant la mise sur le marché jeudi.

Metsera, qui est entrée en bourse cette année et avait une capitalisation boursière de 5,5 milliards de dollars à la clôture de mercredi, possède un portefeuille de médicaments expérimentaux contre l'obésité, notamment le MET-097i, un GLP-1 injectable, et le MET-233i, qui imite l'hormone pancréatique amyline.