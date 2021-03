Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk : en recul après un refus de la FDA Cercle Finance • 23/03/2021 à 16:15









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk recule de plus de 2% sur l'OMX, délaissé après le refus par la FDA d'un dossier de demande d'extension de label, portant sur semaglutide 2,0 mg une fois par semaine pour le traitement du diabète de type 2, qui était déposé le 20 janvier. 'Dans sa lettre de refus, l'autorité sanitaire des États-Unis a demandé des informations supplémentaires, y compris des données relatives à un nouveau site de fabrication proposé', explique le laboratoire pharmaceutique danois. Estimant que le programme d'essais cliniques déjà achevé sera suffisant pour l'approbation de sa demande, Novo Nordisk prévoit de soumettre à nouveau sa demande à la FDA, avec des informations supplémentaires, au cours du deuxième trimestre 2021.

